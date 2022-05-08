مدير تحرير «الوطن»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية يضيف لقوة الدولة

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن إن وضع الدولة المصرية لرؤية واضحة للملف الزراعي كانت مبكرة، موضحًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أمر هام جدًا، ويضيف لقوة الدولة ومكانتها، مشيرًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من المشروعات العملاقة وجرى تنفيذه على مساحة أكثر من 2 مليون فدان، وتزويده بكل الوسائل الحديثة المرتبطة بالصناعة الزراعية ومنتجات الألبان والتغليف.

عبد الراضي: الاكتفاء الذاتي يقلل فاتورة الاستيراد

وأضاف مدير تحرير جريدة الوطن خلال حديثه مع الاعلاميتين آية جمال الدين وأية أشرف في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه كان هناك تكليف من الرئيس السيسي أمس مرتبط بهذه المشروعات مثل مشروع المليون فدان المنتشر في 13 مكان، في 8 محافظات، مثل سيناء وصعيد مصر، بالإضافة إلى الدلتا التي تعد بديل جديد، وسميت الدلتا الجديدة لأنها نفس المساحة ولديها نفس الإمكانيات وقريبة من المواني والطرق والمنافذ التي تساهم في تسهيل التصدير، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية يجعلنا نتوقف عن الاستيراد ويعطينا فرص اكبر للتصدير، وهو ما ظهر خلال زيارة الرئيس الى توشكى، فقد كان يوم عظيم عند بدء حصاد القمح، وهو ما يوضح أنه أصبح لدينا رؤية بعيدة المدى لبناء الدولة الحديثة.

المشروعات العملاقة في مجال الزراعة تضيف لقوة الدولة

وشرح عبد الراضي أن المشروعات العملاقة في مجال الزراعة أمر هام ويساهم في قوة الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحدي المرتبط بالنمو السكاني، خاصة مع وجود زيادة سكانية المستمرة، وفي نفس الملف كان هناك حديث عن توطين الصناعة، وهو أمر في غاية الأهمية ويوفر العملة الصعبة، حيث أن توفير المبالغ الطائلة من الدولارات التي تتطلبها توفير المواد الخام، وهو ما يوضح ان الدولة لديها رؤية وفكر للمستقبل.