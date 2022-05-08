هل يمكن أن تسجل مصر صفر إصابة بفيروس كورونا؟ «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تبحث في الفترة الحالية جدوى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، إذ حتى الآن لم يثبت أهميتها، ولم يتم الفصل في قرار أن يكون لقاح كورونا موسمي.

عبدالغفار: الجائحة ما زالت قائمة حول العالم

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة على مستوى العالم، وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قال إن مصر تشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وهناك محافظات تسجل صفر إصابات بشكل يومي، لافتا أن السبب الأول وراء تسجيل صفر الإصابات بهذه المحافظات الإقبال الكبير بها على عملية التطعيم بلقاح كورونا، ويمكن أن تسجل مصر صفر إصابات بفيروس كورونا إذا ما زاد عدد متلقي التطعيم.

عبدالغفار: قد تظهر تحورات جديدة لفيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا أثبت أنه يستطيع مواجهة فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر بين الوقت والآخر، ويرى أنه غير متوقع حدوث موجات جديدة لفيروس كورونا في مصر، ولكن قد يظهر متحورات جديدة وهي أقل شراسة عن غيرها وفقا للدراسات التي تجري بشكل دوري.

توفير لقاحات كورونا داخل جميع مراكز اللقاح

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان توفير كافة لقاحات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وليس لقاح واحد أو نوع واحد بل جميع اللقاحات للمواطنين المسافرين وغيرالمسافرين، وناشدت المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.