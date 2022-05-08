سامي عبد الراضي: مصر تقاوم الإرهاب منذ سنوات.. والاختيار كشف خيانة الإخوان بألسنتهم

قدم الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، العزاء لكل أسر وأقارب ومحبي أبطال مصر الذين قدموا أرواحهم أمس في سبيل الوطن ومواجهة الإرهاب الغاشم، وقدم أيضًا التحية لكل الجنود والضباط بالقوات المسلحة والشرطة المصرية الذين واجهوا الإرهاب على مدار سنوات مضت، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الإرهاب، فعلى مدار عاميين لم تشهد مصر أي حادث إرهابي، حتى وقع حادث أمس المؤسف.

مصر واجهت الإرهاب كثيرًا في الأعوام الماضية بالحرب الشاملة في سيناء

وأشار مدير تحرير جريدة الوطن خلال حواره مع الاعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» الذي يذاع على الفضائية «dmc» إلى ما صرح به الرئيس عبد الفتتاح السيسي أمس أن الإرهاب لم لن ينتهي، مشيرًا إلى أن مصر مازالت تقاوم هذا الفكر وأنها واجهته كثيرًا في الأعوام الماضية بالحرب الشاملة في سيناء.

جماعة الإخوان المسلمين في تخبط وعشوائية

وأكد «عبد الراضي» أن تنظيم الإخوان في تخبط وعشوائية ومازال يستخدم لجانه الإلكترونية للهجوم على كل أبطال عمل مسلسل الاختيار 3، بما فيهم النجم خالد الصاوي، حيث عادوا به 10 اعوام إلى الوراء بإعادتهم نشر حديث له يتحدث فيه عن الرئيس الراحل محمد مرسي، وجماعة الاخوان.

وأوضح مدير تحرير الوطن، أن رد الفنان خالد الصاوي على هذه الاتهامات الموجهه إليه كان منطقيا، وأنه لم ينكر تبنيه لهذه الأفكار المغلوطة، وأرجعها لقلة فهمه ودرايته الكافية بالجماعة في هذا الوقت، مشددًا على أنه بعد كشفه حقيقتهم تراجع عن تأييدهم، خاصة بعد إشهارهم السلاح في وجه معارضيهم، مؤكدًا أنه بالفعل منذ اكثر من 10 أعوام قد تم خداعه في إطار دعمه لهذه الجماعة الارهابية.

مسلسل الاختيار في نسخته الثالثة يختلف عن النسختين السابقتين

وتابع «عبد الراضي» أن مسلسل الاختيار هذا العام في نسخته الثالة تختلف كثيرا عن النسختين السابقتين، حيث تمت إضافة فيديوهات مسربة تحمل حقائق لأشخاص مازالوا موجودون على الساحة سواء في السجون أو خارجها، وظهرت خيانتهم بألسنتهم ومدى تآمرهم على الوطن.

وشدد مدير تحرير الوطن على أنه قد يكون عرض مسلسل الإختيار مع الحصار المطبق على هذه الجماعات الإرهابية أدى لحدوث هجوم غرب سيناء، إلا أنه لابد وأن الدولة المصرية ستلاحق الإرهابيين المتورطين بحادث أمس، وسوف يكون هناك ردع وعقاب وثأر لشهداء الوطن.