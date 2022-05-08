مستشار بأكاديمية ناصر: هجوم سيناء دليل على رغبة الإرهابيين في ضرب التنمية

تقدم اللواء عادل العمدة، المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، بخالص العزاء لأسر شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلا: «أعزي نفسي والشعب المصري والأمة العربية كلها في ضحايا هذا الحادث الغاشم والأليم، لأنه في مرحلة بدأنا ننسى فيها وجود هذه العناصر والفئات الضالة».

كان لمصر ريادة وزعامة في التعاطي مع المتغيرات والأحداث

وأضاف المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الحادث وقع في هذا التوقيت، لأنه يشهد نجاحات متزايدة ومتنامية، مثل الموقف المتوازن لمصر في الأزمة الروسية الأوكرانية والنجاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ومجابهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، كما كان لمصر ريادة وزعامة في التعاطي مع كل هذه المتغيرات والأحداث».

الحادث مرتبط بالتسجيلات الصوتية التي عُرضت في مسلسل الاختيار 3

وتابع «العمدة» أن الحادث مرتبط بالتسجيلات الصوتية التي عُرضت في مسلسل الاختيار 3، كما تم طرح أن مصر تسع الجميع، ولم تجد العناصر الإرهابية مكانا لها، معبرًا بقوله: «يوسف ندا القيادي الإخوان أصدر بيانا وطلب أن تدخل الجماعة في هذا السياق، رغم أنها متهمة بجرائم دم والشعب المصري لا يرحب بها.. الجماعة ملهاش مكان معانا».

العناصر الإرهابية تحاول أن تؤلم المصريين في المناسبات والأعياد

وأوضح «العمدة» أن العناصر الإرهابية تحاول أن تؤلم المصريين في المناسبات والأعياد دائما وأبدا، فمنذ ذكرى نصر 6 أكتوبر الذي اغتالت فيه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، حيث يختار الإرهابيون المناسبات القومية والدينية والأعياد حتى يوجعونا.

وأضاف «العمدة» أن مصر خرجت مؤخرا من أعياد دينية وقومية كثيرة جدا، وأمس السبت كان أول يوم عمل بالنسبة لبعض الجهات، وبالتالي خطط الإرهابيون لعملية إرهابية، استهدفت نقطة رفع مياه تستهدف التنمية والتعمير، وهذا الأمر يحمل دلالة أخرى.

مصر تتقدم كل يوم وتشهد مشروعات قومية

وتابع المستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية أن مصر تتقدم كل يوم وتشهد مشروعات قومية، وصرفت نحو 700 مليار جنيه من أجل تنمية سيناء مثل الأنفاق والمشروعات القومية، وعاد أبناء رفح الجديدة والشيخ زويد إلى أماكنهم مرة أخرى، وكل هذه الدلالات لها سبب فيما حدث بالأمس، حيث حاول الإرهابيون أن يكون لهم رد فعل.