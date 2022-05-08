عضو بـ«الشيوخ»: الاحتلال الإسرائيلي أحد المستفيدين من الإرهاب (فيديو)

تحدّث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عن الهجومَ الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، قائلا: «لا أقول إنّ الإرهاب انتهى لأنه ما زال موجودا، لكنه تعرض لضربة شديدة، وظنّي أنّ الحادث الإجرامي الذي وقع أمس سيكون تأثيره أخطر على الإرهابيين وليس المجتمع المصري».

الاحتلال الإسرائيلي أحد المستفيدين من الإرهاب

وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، كانت أحد الدول التي استفادت من الإرهاب وقادت بعض الفصائل الإرهابية وعالجت الإرهابيين في مستشفياتها، حين طاردتهم القوات السورية، مشيرًا إلى وجود أطراف أخرى مستفيدة من الإرهاب مثل بعض الحكومات والأجهزة في دول أخرى.

حادث غرب سيناء «إجرامي وخسيس»

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحادث الإرهابي الذي وقع أمس غرب سيناء هو حادث إجرامي وخسيس، لكنه في ذات الوقت فرصة يمكن الاستفادة منها، مضيفا: «المجتمع المصري يضم أفرادا لديهم شك في هذه النوايا العدوانية والإجرامية والإرهابية للجماعة الإرهابية، الآن سيدرك الجميع أنّه لا أمل في هذه التنظيمات والكوادر وهؤلاء الإرهابيين».