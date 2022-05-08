الذهب يتراجع عالميا للأسبوع الثالث.. ويرتفع في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب عالمياً للأسبوع الثالث على التوالي، بينما يرتفع السعر محلياً في محلات الصاغة، وذلك وسط توجه البنوك المركزية للعديد من الدول نحو تشديد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة في محاولة منها لكبح جماح التضخم.

ارتفاع أسعار الفائدة

يوم الجمعة، شعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمالات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الدولار ساعد المعدن الثمين على الارتفاع خلال اليوم.

انخفاض أسبوعي للمعدن الأصفر

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1881.95 دولار للأوقية، لكنه انخفض بنسبة 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.883.50 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عاماً مما جعل الذهب أقل تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

عوائد السندات الأمريكية

مع ذلك، كانت العملة الأمريكية تتجه نحو المكاسب الأسبوعية الخامسة، في حين احتفظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 3%.

توقعات بارتفاع آخر في أسعار الفائدة

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أعلى معدل في 22 عاماً، لكن رئيس الفيدرالي «جيروم باول» استبعد صراحة رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع قادم.

تراجع أسعار الفضة والبلاتين

وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.39 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.6 بالمئة إلى 954.94 دولار، والبلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2137.38 دولار.

1210 جنيهات سعر عيار 21

محلياً، سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم، بلغ 1383 جنيهاً للشراء، و1210 جنيهات سعراً لعيار الذهب 21، بينما بلغ سعر عيار الذهب 18 اليوم 1037 جنيهاً للشراء، وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات) بسعر 9680 جنيهاً، والأوقية بسعر 43007 جنيهات.