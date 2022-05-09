أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9-5-2022

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية معاملات الإثنين 9 مايو الحالي، بعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي تجاوزت الأسبوع.

واليوم الإثنين الموافق 9 مايو، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في مجال الأخبار الاقتصادية، أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو والريال مقابل الجنيه المصري، في بداية معاملات .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.32جنيه للشراء مقابل 19.63جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.61 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، وفي بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.90 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك المركزي المصري 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.62 جنيه للشراء، و22.94 جنيه للبيع، كما سجّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.62 جنيه للشراء، ونحو 22.86 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو23.07 جنيه للبيع.