أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-5-2022

تختلف أسعار العملات في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة، إذ شهدت تباينًا بين الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، التي كانت الخميس 28 أبريل الماضي، بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر وعيد العمال.

وتقدم«الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات وأبرزها الدينار الكويتي والدولار واليورو والريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفي بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وأيضا سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء، كما سجل 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أما الدرهم الإماراتي فسجل في البنك المركزي المصري 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.89 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، كما سجّل الجنيه الاسترليني في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو 23.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.