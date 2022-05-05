أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-5-2022

تشهد أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، اهتماما كبيرا من المواطنين لمعرفة أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، لذا يتم البحث عن أسعار الأوراق النقدية مقابل الجنيه المصري.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض أسعار العملات في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس بسبب إجازة البنوك، وذلك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، ونحو 23.07 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 22.89 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترليني في بنك مصر 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات قبل اليوم الخميس

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجّل الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو نحو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وأيضًا في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.