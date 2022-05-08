إيلون ماسك يكشف المؤيدين الجدد لاستحواذه على «تويتر».. بينهم «أمير عربي»

أعلن إيلون ماسك عن مجموعة من المؤيدين الجدد لاستحواذه على موقع التواصل العالمي «تويتر» بقيمة 44 مليار دولار، من بينهم مسؤولين بشركة «أوراكل» العالمية، ومنصة التداول الرائدة في سوق التشفير، وصندوق الثروة السيادية القطري وأمير سعودي.

تقسم التمويل إلى 3 عناصر

بحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قال ماسك إن حزمة تمويل صفقته تم تقسيمها، حيث تتطلب موافقة المساهمين أولا، موضحا أنه تم تقسم التمويل إلى 3 عناصر، 21 مليار دولار في صورة حقوق ملكية أو أموال إيلون ماسك الخاصة، و12.5 مليار دولار من القروض المضمونة مقابل أسهم Musk في Tesla شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يديرها، و13 مليار دولار أخرى في شكل قروض من مجموعة من سبعة بنوك، مضمونة مقابل «تويتر» نفسه.

المساهمون في «تويتر»

قال التقرير، إنه وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد ارتفع الالتزام بحقوق الملكية إلى 27.25 مليار دولار، بمساعدة مجموعة من 18 مستثمرًا بما في ذلك إليسون «مليار دولار»، ومنصة تداول Binance (500 مليون دولار) وقطر القابضة 375 مليون دولار، وهو ذراع استثماري لصندوق الثروة التابع للدولة الخليجية الذي طرح نحو 7.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مساهمة من المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يخطط أيضًا لطرح حصته على Twitter البالغة 1.9 مليار دولار في الصفقة بدلاً من صرفها.

أستاذ قانون أعمال: «ماسك» ما يزال لديه الكثير من المخاطر المالية

من جانبه قال جيل فيش، أستاذ قانون الأعمال في جامعة بنسلفانيا، لم يقدم ماسك الكثير من التفاصيل حول خطة عمله للشركة، وعلى الرغم من أنه اتخذ خطوات لتقليل المخاطر من خلال جلب مستثمرين إضافيين، إلا أنه ما يزال لديه الكثير من المخاطر الشخصية ماليًا، فهو يدفع ثمنًا باهظًا بناءً على نموذج الأعمال الحالي لتويتر ولديه قروض كبيرة من البنوك، ونظرًا لحجم الانكشاف المالي الشخصي لـ «ماسك»، فسيكون تحت ضغط لتشغيل Twitter لكسب المال، لإدارة المخاطر المالية الخاصة به ولسداد التمويل المصرفي.