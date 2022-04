إيلون ماسك يشعل الجدل: سأشتري «كوكا كولا» لإعادة الكوكايين

مزح رجل الأعمال الكندي «أيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بأنه سيقوم بشراء شركة «كوكاكولا» بعد شرائه لموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، متعهدًا بإعادة عنصر سيئ إليها كان موجود في المشروب وهو الآن عنصر غير قانوني.

وعبر موقع «تويتر» كان إيلون ماسك، المعروف بحركاته الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب عن خطط لشراء شركة المشروبات الشهيرة التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، وكتب منشورًا قائلًا: «سأشتري كوكاكولا بعد ذلك لإعادة الكوكايين مُجددًا».

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in