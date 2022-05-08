مصادر بـ«التعليم العالي»: الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة وارد تعديلها

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل عددا من الموضوعات والمقترحات الخاصة بقواعد القبول في الجامعات الخاصة والأهلية، خاصة الحدود الدنيا للالتحاق والقبول، مشيرة إلى أنّ اجتماع المجلس في إنتظار تحديد الموعد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأكدت المصادر، أنّ المجلس يبت في العديد من القرارات المهمة أبرزها إقرار الحدود الدنيا، وكذلك التشديد على عدد من القرارات والضوابط التي يجب تطبيقها خلال تنسيق القبول في الجامعات 2022.

تنسيق قبول الجامعات الخاصة 2022

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الجامعات أتاحت التسجيل المبكر للالتحاق ببرامج الكليات المختلفة استعدادات لتنسيق الجامعات الخاصة 2022 لطلاب الشهادات العربية والثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات وفقاً للحدود الدنيا المعلنة العام الماضي، حتى يتم إقرار الحدود الدنيا النهائية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنّ الحدود النهائية للقبول متوقفة على شرائح مجاميع الثانوية العامة ودرجات الطلاب، وأن الحدود الدنيا وارد تعديلها بعد إقراراها وفقاً للمتغيرات إذا تطلب الأمر.

وتابعت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بأن هناك التزامًا كاملًا بكل الضوابط والقرارات، التي أقرها المجلس فيما يتعلق بإجراءات القبول وإجراءات مواجهة كورونا خلال تنسيق القبول.

شرط أداء امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، انتظمت الدراسة اليوم بمختلف الكليات للعام الدراسي الجاري دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تنفيذ ضوابط مجلس الوزراء في عمليات الدخول والخروج، وكذلك التشديد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022-2021.