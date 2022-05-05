«الأعلى للجامعات الخاصة» يقدم مقترحا جديدا بشأن تنسيق 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك استعدادات تجرى لأعلى مستوى لتنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2022-2023، خاصة مع قرب انتهاء العام الدراسي الجاري.

ومن المقرر أن يعقد الأعلى للجامعات الخاصة خلال الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل كحد أقصى، اجتماعا لمناقشة عددا من المقترحات المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن قواعد القبول والتنسيق للجامعات الخاصة، موضحة أن الفترة المقبلة تشهد عددا من القرارات خلال الاجتماع المقبل للمجلس.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضافت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز المقترحات التي ستناقش ضمن قواعد تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، هي فتح باب التقديم للطلاب عبر مكاتب شئون الطلاب بالجامعات وتخصيص عدد من الموظفين لاستقبالهم ومساعدتهم على رفع كافة البيانات والأوراق المطلوبة عبر موقع التنسيق الموحد للقبول بالجامعات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى بعد الانتهاء من مواعيد فتح باب التسجيل للالتحاق عملية الترشيح للكليات، وفقا للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بجانب وجود مقترحات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة.

قواعد جديدة لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، أن كل ما يجرى حاليا عبارة عن مقترحات تقدم ربما تقبل أو ترفض، كما أن القرار النهائي الخاص بها تابع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات والأمناء المساعدين لمختلف لجان القطاع.