«التعليم العالي»: الانتهاء من تجهيزات مكتب تنسيق الجامعات 2022 منتصف مايو المقبل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي و المشرف على قطاع التنسيق، استمرار العمل بمختلف القطاعات وفروع مكتب التنتسيق الرئيسي، استعدادا لتنسيق الجامعات 2022، موضحا أنه يجرى الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجيستية والمعنوية منتصف شهر مايو المقبل، والبدء في العمل بالمكتب وتقديم الخدمات المختلفة للطلاب مع قرب موعد تنسيق الجامعات، مؤكدا أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات المختلفة تعمل على قدم وساق لتذليل كافة العقبات.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لاتوجد أي قو اعد جديدة في التنسيق و أن أي يتعلق بإجراء تعديلات على قواعد التنسيق ترجع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، هو المنوط بذلك بعد أخذ موافقة المجلس، مشيرا إلى أن قواعد التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية مازالت كماهي دون تغيير أو تعديل.

تنسيق الكليات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى التشديد على ضرورة تدريب كافة الكوادر من الموظفين والعمال للتعامل السريع وتسهيل إجراءات تسليم واستلام وفحص الأوراق وتذليل كافة العقبات تجاههم مع ضرورة التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعدادتها لتنسيق القبول بالجامعات 2022، وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات الخاصة أنه من المقرر أن يجرى وضع الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع المجلس المقبل.