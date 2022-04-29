ناقد فني عن أنوشكا: حجزت لنفسها أدوارا تتفوق فيها

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بأداء الفنانة أنوشكا، التي تؤدي شخصية شريفة هانم، في أحداث مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، عن قصة أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

أنوشكا تختار الأدوار التي تجيدها

وكتب «عبدالشكور»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليس صحيحًا أن أنوشكا تكرر أدوراها، الصحيح أنها تختار الأدوار التي تجيدها، تلعب السيدة الثرية الجميلة قوية الشخصية، ولكن وبتفاصيل مختلفة في كل دور، وبتنويعات كثيرة».

أفضل مشاهد أنوشكا في مسلسل راجعين يا هوى

وتابع بقوله: «شخصية شريفة هانم في حلقات راجعين يا هوى، بأداء أنوشكا ليست سهلة، فيها شراسة وحزم عند اللزوم، ولكن فيها مكر ودهاء، ومشهدها مع بليغ أبو الهنا، وهي تلمح له بإمكانية الزواج منه، فيه انتقالات مدهشة بين تعبيرات مختلفة تؤديها أنوشكا ببراعة، نظراتها ولغة جسدها ونبرات صوتها وتقطيع الحوار يتلون بين النعومة والخبث والجدية والدلال، ومعها على نفس الموجة خالد النبوي، من أفضل مشاهد المسلسل كتابة محمد سليمان عبد المالك وإخراجًا محمد سلامة».

واختتم كلمه قائلًا: «أنوشكا الممثلة المتميزة حجزت لنفسها أدوارًا تتفوق فيها، ويمكنها أن تجرب أيضًا أدوارًا مختلفة أخرى لو أرادت».

وسبق أن جسّدت أنوشكا، شخصية المرأة الثرية في عدد من الأعمال أبرزها مسلسل جراند أوتيل، مع دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، محمد ممدوح، سوسن بدر.