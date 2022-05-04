أنوشكا: «شريفة هانم» في مسلسل راجعين يا هوى مش أرستقراطية أو حفيدة وزير

قالت الفنانة أنوشكا إن دور «شريفة هانم» في مسلسل راجعين يا هوى، لم يكن أرستقراطيا من الدرجة الأولى حيث لم تكن حفيدة بشوات أو وزراء وكان لها مواقف ليس لها علاقة بالأرستقراطية.

وتابعت أنوشكا في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «أعتقد أن وفاء عامر (يسرية) كانت كارفة عليها شوية».

أهم ما جذب أنوشكا في المسلسل

وأكملت في ردها على سؤال «الحديدي» حول أهم ما جذبها في العمل، قالت «أهم ما جذبني هو فريق العمل كله، بالإضافة للفكرة والنص شدوني جداً للدور بالأخص خالد النبوي ومحمد سلامة، حيث إن المجموعة والفكرة جذبوني وخلوني أخد الموضوع جد حتى ولو كانت هناك بعض الملامح كوميدية لكن الدور جد».

وحول رد فعل الناس، قالت: «فيه كلام كتير اتقال بس إحنا لسه مخلصين وعاوزة أرد على كل الناس اللي شجعت وانبسطت».

وذكرت أنها كانت ترغب أن تعمل مع خالد النبوي، قائلة: «بحس معاه أني على سجيتي وبتعامل براحتي بالإضافة للمخرج محمد سلامة الذي يمثل رمانة الميزان».

وكشفت عن أوجه عديدة في شخصية المخرج محمد سلامة، قائلة: «محمد سلامة شخص جاد وكوميديان في نفس الوقت طول الوقت بيشرح بجدية لكن بطريقة كوميدية ودائماً بيحط بصمته الكوميدية بالأخص في الخناقات مع يسرية».

وواصلت: «كان بيني وبين وفاء عامر كيمياء والصراحة كنا نفسنا نشتغل سوا وكان بينا عمل محتمل في وقت سابق لم يتم».

وأكملت: «كل ما نخلص مشهد كنا نرجع لمحمد سلامة، ونقوله إيه رأيك في المشهد والخناقة؟».

شريف حافظ عن دوره: حافظت على شخصيتي السمجة

من جانبه، كشف شريف حافظ عن دوره «عمرو أبوالهنا» في مسلسل راجعين يا هوى، قائلا إنه استطاع على مدار أحداث العمل أن يحافظ على شخصيته «السمجة» ضمن سياق الأحداث، ويعود الفضل في ذلك للمخرج محمد سلامة الذي استطاع إنجاحه في الحفاظ على هذا القالب.

وتابع: «الممثل عبارة عن صندوق بيكون فيه ساحر يطلع اللي هو عاوزه منه وأنا مش أول مرة أشتغل مع المخرج محمد سلامة وأشتغلت معاه في ستات بيت المعادي وطلعت مني فيه شخصية مكنتش أتخيلها وفي المسلسل التالي طلع نقيض الدور الأول».

وواصل: «لو فيه فضل أنا موجود فيه دلوقتي فأنا بادين بيه للأستاذ محمد سلامة المخرج لأن مخرج شواف».

واستكمل: «عجبني دور عمرو أبو الهنا لأنه جديد وأنا أتقنته لأن سلامة قالي عاوز الناس تكرهك وده نجحت فيه والنجاح في ده شفته في ردود فعل الناس اللي كرهتني وده نجاح».