السيطرة على حريق نشب بسيارتين لتخزين المواد البترولية في أكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب بسيارتين لتخزين المواد البترولية داخل أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق بسيارتين لتخزين المواد البترولية داخل أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

3 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فضلا عن الدفع بسيارة إسعاف لنقل أي مصاب في الحريق، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحريق، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات نشوب الحريق.