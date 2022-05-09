حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، قوي، صارم، متسلط، يستخدم قوته لمساعدة ونصرة الضعفاء، حامي للمحطين به، حريص على إرضاء المحطين به، كما يسعى لتقديم المساعدة للجميع، فهو مخلص جدًا لأسرته ولأصدقائه، متمسك بشدة بالعادات والتقاليد.

ويسعى مولود برج الثور إلى تحقيق النجاح في عمله، وإظهار نشاطه الدائم لرؤسائه، ويتحمل أي مسؤوليات في عمله، كما يعتبر أيضا المخطط الأول في عمله، وتساعد أفكاره كثيرا على نجاح المشروعات التي يعمل عليها، وهذا ما يزيد من حصوله على الترقيات الوظيفية في العمل، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

وتقول إن من عيوب مولود برج الثور، سريع الغضب، شديد العصبية، ديكتاتور في قراراته، يرفض المناقشة، سواء على الصعيد المهني أو الأسري، من السهل استفزازه.

أما على الصعيد العاطفي فيكون مولود برج الثور، شديد التملك والعاطفة والتملك مع شريك حياته، ويحب أن يكون هو محور الاهتمام الوحيد لدى شريك حياته، شديد الغيرة.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وصحيا

وتنصحك عبير فؤاد خبيرة الأبراج، بضرورة التروي، اليوم، حيث إن القمر موجود في وضع معاكس، كما تنصحك الأفلاك بضرورة تجنب ردود الفعل العنيفة، على الصعيد المهني والاجتماعي، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

ما زلت الأفلاك تنصحك بالتروي، اليوم، مولود برج الثور، إذ إنّ زحل والقمر في مربع برجك، ويجب أن تتذكّر أن الحزن والعيش في الذكريات المؤلمة هما أعداؤك، لهذا يجب أن تكون إيجابيًا في قراراتك، ولا تتسرع.