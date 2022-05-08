حظك اليوم برج القوس الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

التسرع والانفعال الزائدين من أبرز عيوب مواليد برج القوس، لكن الأمر ليس غريبًا فهم من الأبراج النارية، ويتميزون بالعصبية وحب الحركة والمغامرة، ما يجعلهم يميلون قليلا للتهور واتخاذ قرارات يندمون عليها فيما بعد.

ولأصحاب مواليد برج القوس المهتمين بمتابعة حركات الفلك والتغيرات التي تطرأ على النجوم والكواكب وتأثيراتها على برجهم، يقدم لكم موقع «الوطن"» في إطار الخدمات الإخبارية التي تُنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على المستوى المهني، يكون القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن وملهمًا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستوى العاطفي، فرغم الضغوط التي يمر بها أصحاب هذا البرج، يميلون للاقتراب ممن يحبون وربما يكتسبون معارف جديدة أو يحصلون على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

مشاهير برج القوس

واستطاع العديد من المشاهير من مواليد برج القوس، إثبات قدراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة، ومن أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي.