حظك اليوم برج الحوت الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تتعدد مميزات ومواهب مواليد برج الحوت، منها قدرتهم على احتواء الآخرين، كما أنهم يتميزون بالحجة القوية التي تجعلهم قادرين على إقناع الطرف الآخر، بكل سهولة، لكنهم من الشخصيات مفرطة الحساسية التي تتأذي بسهولة.

ولأصحاب برج الحوت المهتمين بمتابعة حركات الفلك والتغيرات التي تطرأ على النجوم والكواكب وتأثيراتها على برجهم، يقدم لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، إن حظك اليوم على المستوى المهني يكون، القمر في منزل الصحة الإيجابي يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك بجدية ونشاط.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج بينما على المستوى العاطفي، وجود الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية أخاذة وتستطيع أن تقاوم أي تشوش.

مشاهير برج الحوت

المشاعر الفياضة والاحتواء الدائم من أبرز صفات مواليد برج الحوت على المستوى الشخصي، لكنهم مختلفون تماما على المستوى العملي حيث يستطيعون اثبات أنفسهم بسهولة، ومن أبرز هؤلاء المشاهير عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.