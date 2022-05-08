حظك اليوم برج الدلو الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج الدلو إلى التفكير المادي، وكيفية تحقيق الأرباح من أعمالهم، لذلك يبرعون في عمليات البيع والشراء، والتجارة، كما أن قدرتهم على التكييف ومواكبة العصر بشكل سريع تتيح لهم الاستمرارية، بفضل امتلاكهم قدرة التواصل مع الآخرين بشكل مستمر.

ولأصحاب برج الدلو المهتمين بمتابعة حركات الفلك والتغيرات التي تطرأ على النجوم والكواكب وتأثيراتها على برجهم، يقدم لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، إن حظك اليوم على المستوى المهني يكون القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج بينما على المستوى العاطفي، فاليوم عزيزي برج الدلو لا تبالغ في حساسيتك وانفعالاتك وحاول أن تتحكم في ذلك.

مشاهير برج الدلو

الكياسة والفطنة والذكاء الحاد أبرز صفات مواليد برج الدلو، وقد برع العديد من المشاهير في مجالاتهم المختلفة، ومنهم الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.