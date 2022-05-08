حظك اليوم برج الجدي الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

ليس من السهل خداع أصحاب برج الجدي، لأنهم من الشخصيات الذكية والتي تحكم عقلها دائمًا، فهم يفضلون الدراسة وتطوير ذاتهم طوال الوقت حتى يستعدون لكافة المواقف والمشاكل التي قد تواجههم، كما أنهم من الشخصيات الجريئة في التعامل مع أعدائها.

ولأصحاب برج الجدي المهتمين بمتابعة حركات الفلك والتغيرات التي تطرأ على النجوم والكواكب وتأثيراتها على برجهم، يقدم لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تُنشر على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، أن حظك اليوم على المستوى المهني يكون القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بالتخطيط لمستقبلك ولتنمية ما تملك ويدفعك ذلك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج بينما على المستوى العاطفي، رغم الضغوط والتشوش، الشمس بمنزل الحب تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بحكمة.

مشاهير برج الجدي

النضج المبكر والجدية هما مفتاحي إيصال مواليد برج الجدي إلى العالمية، ومن أبرز هؤلاء المشاهير الممثلة والصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.