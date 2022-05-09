سعر اليورو اليوم الإثنين 9-5-2022 في البنوك المصرية

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر اليورو اليوم الاثنين 9 مايو، بعد استقرار في الأسعار بفضل إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لمدة 9 أيام للبنوك، لذا يحرص الكثيرون عبر المواقع الإلكترونية للقنوات المصرفية عن متابعة أسعار العملات المختلفة كاليورو مقابل الجنيه المصري، خاصة الراغبين في السفر إلى إحدى الدول الأوروبية.

واليوم الإثنين الموافق 9 مايو، تستعرض «الوطن» للمهتمين بالاطلاع على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم، وتحديدًا سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في بنك بلوم

وصل سعر اليورو في بنك بلوم إلى 19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجلت عملة اليورو سعر 19.63 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.41 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 مايو.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.37 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 مايو.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.46 جنيه للبيع مقابل 19.43 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.35 جنيه للشراء.