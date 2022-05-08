سعر اليورو اليوم الأحد 8-5-2022 في البنوك المصرية

بعد إجازة استمرت لمدة 9 أيام للبنوك، يتابع الكثيرون عبر المواقع الإلكترونية للقنوات المصرفية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، خاصة الراغبين في السفر إلى إحدى الدول الأوروبية.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بالاطلاع على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مايو، نعرض سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.36 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.61 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.32 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.61 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجلت عملة اليورو سعر 19.63 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.46 جنيه للبيع مقابل 19.43 جنيه للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.