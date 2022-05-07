سعر اليورو اليوم السبت 7-5-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الأوراق النقدية المختلفة وأبرزها اليورو عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث من المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار في البنوك، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجلت عملة اليورو سعر 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، في البنك التجاري الدولي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.