سعر اليورو اليوم الجمعة 6-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو يشهد عمليات بحث كبيرة عبر محركات «جوجل»، حيث اختلف سعره من بنك لآخر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك منذ الخميس السابق بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر والإجازة الأسبوعية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك قناة السويس والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء، وسجلت عملة اليورو سعر 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 6 مايو.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجلت عملة اليورو في بنك بلوم 19.74 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي سجل اليورو سعر 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

كما سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.33 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل اليورو سعر 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.37 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجلت سعر عملة اليورو في المصرف المتحد 19.57 جنيه للبيع مقابل 19.34 للشراء.