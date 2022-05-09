سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9-5-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك المصرية الحكومية والخاصة والإقليمية والدولية العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن بيع وشراء سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 مايو، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي استمرت لمدة 9 أيام متتالية، كان آخرها السبت الماضي، حيث باشرت البنوك عملها وفق البنك المركزي بداية من أمس الأحد.

واليوم الإثنين 9 مايو، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، وتحديدًا أسعار العملات العربية، نستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وجاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 مايو.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 مايو.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 مايو.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.