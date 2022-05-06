سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 6-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، خاصة مع اقتراب موسم الحج، لمعرفة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، للراغبين في أداء الحج، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وتقدم «الوطن» سعر العملة السعودية في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، وسجل سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في بنك المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 6 مايو.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.