سعر الريال السعودي اليوم السبت 7-5-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الأوراق النقدية المختلفة، وأبرزها الريال السعودي، عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث من المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الحج، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وجاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.