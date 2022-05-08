سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-5-2022 في البنوك المصرية

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تباشر البنوك المصرية عملها اليوم الأحد الموافق 8 مايو، بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويتابع الكثيرون سعر الريال السعودي مقابل الجنيه استعدادًا لموسم الحج خلال الفترة القادمة.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، وتحديدًا أسعار العملات العربية، نستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وجاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.89 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي نحو 4.94 جنيه، مقابل 4.90 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مايو.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.94 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مايو.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد سجل الريال السعودي 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.93 جنيه للبيع، مقابل 4.91 للشراء، وفق بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مايو.