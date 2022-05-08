توريد 55.5 ألف طن قمح لصوامع وشون أسوان منذ بداية الموسم

تواصل شون وصوامع وبناكر محافظة أسوان، استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022، التي وصل حجمها إلى 55.5 ألف طن حتى الآن منذ بدء الحصاد في الأول من أبريل الماضي.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على انتظام منظومة التوريد، ولا سيما في ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم وتحفيزهم وتشجيعهم، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبا عن الفدان، وبحد أدنى 12 أردبا عن الفدان، وذلك من مختلف الأراضي المنزرعة على مستوى المحافظة، بإجمالي مساحات 126.5 ألف فدان، لتحقيق المستهدف بنهاية الموسم، وهو الوصول إلى 166.6 ألف طن.

تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ

ولفت إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذي يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بالمتابعة الميدانية لمنظومة توريد القمح بداية من المزارعين وحتى الصوامع والشون والبناكر، حيث تم توريد 22.6 ألف طن من محصول القمح، منها 4683.6 طن لصوامع إدفو، و2441.8 طن للشون والبناكر، بجانب 15.5 ألف طن لصومعة المحاميد.

التنسيق مع المزارعين لتوريد القمح

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، بمتابعة توريد محصول القمح والتي وصلت إلى 1487 طنا، وهو ما يتزامن مع المتابعة المتواصلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين لآلية التوريد من خلال التنسيق بين المزارعين بمشروع وادي النقرة، وصولاً إلى الصوامع المخصصة للتوريد، ويتم الاستعانة بسيارات النقل الثقيل الخاصة بهذه الصوامع لتسهيل عملية توصيل ونقل كميات القمح في سهولة ويسر.