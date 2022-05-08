«الزراعة» تكثف من تواجدها بين المزارع ونقاط تجميع القمح لضمان التوريد (صور)

قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ هناك تعليمات مشدده من وزير الزراعة بتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين خلال عملية توريد محصول القمح وذلك من خلال غرف عمليات تعمل على مدار الساعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكّد «عيسى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رفع أجهزة وزارة الزراعة درجة الاستعداد القصوى لمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع المحافظات، وتواجد المسؤولين على الأرض وفي نقاط التجميع التي تمّ تشكيلها والبالغ عددها أكثر من 450 نقطة تمّ اختيار مواقعها لتكون قريبة من مناطق زراعة القمح على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنَّ من المهام الموكلة على مسؤولي الوزارة أيضاً توعية المزارعين باستخدام الميكنة في الحصاد لتقليل الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة «الغلة» وتوضيح آلية التوريد والتأكّد من تقاضي المزارع لثمن المحصول بشكل عاجل وبحد أقصى 48 ساعة، وفق ما هو معلن ومناقشة المشكلات والتواصل مع المزارعين.

ميكنة الحصاد لتقليل الفاقد والهدر

وأكّد «عيسى» أنَّ محصول القمح هذا العام مُبشر للغاية والإنتاجية من وحدة الفدان مرتفعة، لافتاً إلى تأخر حصاد المحصول بسبب عيد الفطر ساهم في أكتمال نمو الحبوب، كما أنَّ كل إدارات وزارة الزراعة ساهمت خلال الموسم الزراعي بدورها في توفير التقاوي المنتقاة للمحصول ومتابعة المزارعين بتوصيات وأساليب حديثة للزراعة، الأمر الذي حد من تأثير التقلبات المناخية على المحصول والأمراض المتوقعة بسببها.

محصول مُبشر وإنتاجية مرتفعة

وأشار إلى أنَّ الاستعداد للموسم المقبل بدأ مبكراً بتوفير تقاوي منتقاة بكميات أكبر وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

في السياق ذاته وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ بني سويف، تابع مساء أمس الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون وعدد من المسؤولين بمحافظة بني سويف حصاد وتوريد القمح من خلال المرور على المواقع التخزينية ومتابعة عمليات الحصاد ودراس القمح وذلك تشجيع المزارعين على توريد المحصول.

ندوات إرشادية للتوعية بمنظومة التوريد

وأكّد «عيسى» في تصريحات صحفية له إنَّه تمّ عقد ندوات إرشادية للتوعية بـ منظومة التوريد والحفاظ على درجة النقاوة واستخدام الميكنة الحديثة لدورها في تقليل الفاقد، ومناقشة إجراءات صرف الأسمدة المدعمة للموسم الزراعي الصيفي.

وقال المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ببني سويف إنَّ محصول القمح يلقى اهتماماً كبيراً من الدولة لأنَّه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مضيفاً أنَّه من المتوقع استلام كمية القمح المستهدفة من مساحة بلغت هذا العام 128 ألفًا و649 فدانًا في محافظة بني سويف.

وأوضح أنَّ الكمية المتوقع توريدها هذا العام هي 231 ألفًا و500 طن تقريبا خاصة بعد زيادة نقاط التجميع إلى أكثر من 25 نقطة بالقرب من مناطق الإنتاج بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد وأيضا تقاضي الثمن نقدًا وخلال 48 ساعة.

وأضاف المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة ببني سويف أنَّ تأخير موسم الحصاد هذا العام بسبب الظروف الجوية جاء في صالح زيادة إنتاجية المحصول وأنه مبشر بالخير مشيرا إلى المتابعة الدائمة من الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف على مدار الساعة لعمليات الحصاد والتوريد وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين.

ولفت إلى أنَّه تمّ التأكّد من أنَّ هناك استجابة كبيرة من الفلاحين على التوريد إذ تراهن الحكومة على وطنية المزارع المصري الداعم دائماً لوطنه في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.