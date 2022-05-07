«الزراعة»: غرف عمليات بالمديريات لمتابعة تسلم القمح وحل الشكاوى

وجّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بوجود ممثل عن الوزارة فى كل مواقع تسلم محصول القمح، سواء فى المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعى، مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية؛ لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فوراً لحلها. جاء ذلك خلال متابعة الوزير مع قيادات الوزارة ومديرى مديريات الزراعة، حصاد وتوريد القمح فى جميع محافظات الجمهورية.

وشدّد «القصير»، وفقاً لبيان الوزارة اليوم، على مديرى المديريات، ببذل أقصى جهدهم، نظراً لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام، ووضع ذلك فى مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة، مع ضرورة الوجود بين المزارعين فى الحقول وتشجيعهم على التوريد، وتسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التى تقابلهم، مطالباً بتكثيف الوجود الميدانى مع المزارعين عبر اللقاءات المباشرة والندوات الإرشادية.

تخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد لتشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة

وطالب رئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد؛ من أجل تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة فى الحصاد؛ لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

يُذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجّهت جميع المسئولين المعنيين بالوزارة، وكذلك مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات، بالوجود مع المزارعين فى الحقول وتكثيف المرور الميدانى بما يشمل العطلات الرسمية؛ من أجل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد أدنى 12 أردباً للفدان، إلى جانب التأكد من تقاضى ثمن المحصول نقداً عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنيهاً للأردب.

وكانت الحكومة قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة، على مستوى الجمهورية، بالقرب من مناطق الإنتاج، من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.