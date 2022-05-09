الجامعات تبدأ إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن» أنه من المقرر أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، منوهين إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

امتحانات الجامعات 2022

وأوضح الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه جرى البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بعدد من الكليات وفقاً للخريطة الزمنية وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

وزارة التعليم العالي

وأعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي وتحقيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، لإجمالي عدد طلاب مقيدين بالكلية يزيد عن 70 ألف طالب و طالبة بمختلف الشعب الدراسية، مؤكداً أن هناك التزام كامل من الكلية بقرارات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.