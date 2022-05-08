عاجل .. زيادة كبيرة بمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي في موازنة 2022-2023

كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، زيادة موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة، كما أكّد البيان المالي الذي يلقيه الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا تحقيق الموازنة العامة الجديدة للدولة نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعلـيم الجامعي وقبـل الجامعي والبحث العلمي بزيادة كل موازنات التعليم والصحة.

310 مليارات جنيه للصحة بزيادة 34 مليارًا و317 مليار جنيه للتعليم

وتبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات وتتضمن 200 مليـون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشـامل لغير القادرين مـن أصحاب معـاش الضـمان الاجتماعي ومبلغ 90.8 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

دعـم ومسـاندة المبادرات

يأتي هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعـم ومسـاندة المبـادرات في مجال الصحة، وتتضمن الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنــة (تتضــمن الأغذيــة المدرسـية) لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% زيادة مخصصات النقل والانتقالات لتصل إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8% وبلغت مخصصات الأدوية تبلغ 14.6 مليار جنيه، وبلغت مخصصـات المسـتلزمات الطبيـة لتصل إلى 3.9 مليار جنيه.

جاء ذلك لمواجهة الزيادات التي تتمّ في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك السلع والخدمات وضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

كما تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين علـى نفقة الدولة والتأمين الصحي ببـاب الدعم إلى 10.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء علـى فيروس «سي»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظـار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضاً إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضاً زيادة حضانات الأطفال.