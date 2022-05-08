ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة في حملات رقابية بالمنيا.. منها 77 للمخابز

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأحد، ضبط 95 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الحملات المكبرة علي المخابز

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

ضبط مخالفات مواد بترولية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 95 مخالفة تموينية، منها 77 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان حساس – عدم وجود سجلات – توقف بدون عذر - قضايا متنوعة أخرى)، و16 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر)، إضافة إلى مخالفتين فى مجال المواد البترولية.

وأعلن محافظ المنيا، البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.