استمرار أعمال التمهيد والرصف بشوارع حي شرق سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أعمال الرصف الجارية بشارع أحمد حمادي بمدينة ناصر، وكذلك أعمال فرد التربة الزلطية وتمهيد شارع الكاشف، ورش طبقة MCO بشارع الجهاد في نطاق الحي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بحي شرق سوهاج، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

رصف الشوارع في حي شرق سوهاج

من جانبه، قال هلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه جاري متابعة أعمال الرصف وتمهيد الطرق بنطاق الحي، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، حيث تم استكمال أعمال رصف شارع أحمد حمادي في المسافة من جامعة سوهاج حتى مرسى ناصر السياحي، مشيرا إلى فرد التربة الزلطية وتسوية وتمهيد شارع الكاشف ورش طبقة MCO بشارع الجهاد بمنطقة مستشفى الهلال للتأمين الصحي، تمهيداً لبدء أعمال الرصف، لافتا إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال

وفي سياق آخر، أعلن محافظ سوهاج عن تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك بداية من أمس السبت، وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين.

وأشار أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.