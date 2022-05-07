انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدا في سوهاج

تنطلق غدا 8 مايو امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وتابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية للاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط لأعمال الامتحانات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في امتحانات الصف الرابع

واطمأن وكيل التربية والتعليم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المدارس ولجان الامتحانات من تعقيم ونظافة اللجان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، وأكد أن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص واهتمام الوزارة لتوفير بيئة امتحانيه آمنه لأبنائنا الطلاب.

غدا امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية بمحافظة سوهاج

ويؤدى غدا الأحد الموافق 8 مايو ( 52285) طالبًا وطالبة بالصف الأول والثاني الثانوي العام على مستوى محافظة سوهاج الامتحان التجريبي على التابلت لتدريب الطلاب على استخدامه خلال الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد خلال الأيام القادمة للتأكد من جاهزية وتوافر كافه الإمكانيات التكنولوجية لأداء الطلاب الامتحانات بكل سهول ويسر بجانب أداء الطلاب لامتحانات المواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع.

إجراءات يجب مراعاتها عند الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على التزام الطلاب بارتداء الكمامة مع تطبيق التباعد بينهم داخل اللجان، وكذلك على الحضور داخل اللجان بالمواعيد المحددة وعدم التزام والتكدس أمام اللجان قبل وبعد الامتحانات أثناء دخول وخروج الطلاب.