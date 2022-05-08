الزراعة: مصر امتلكت رؤية ثاقبة ونفذت بنية تحتية لخدمة المشروعات القومية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، وتساءل كثيرون عن أسباب إقامة شبكات الطرق ومحطات المياه وغيرها، ومع الوقت والأزمات التي تتعرض لها الدولة والعالم من حولنا، نجد أنّ الدولة المصرية كانت لها رؤية ثاقبة في تنفيذ البنية التحتية الحقيقة التي تخدم قطاعات الدولة كافة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة dmc، أنّ قطاع الزراعة من أكبر المستفيدين من المشروعات القومية، حيث وفرت شبكة الطرق أكثر من 2.2 مليون فدان بجوار محور الضبعة بمنطقة الدلتا الجديدة، إضافة لـ1.5 مليون فدان بجوار طريق أسيوط الغربي الجديد.

طفرة في توشكى

وأضاف القرش، أنّ محطات رفع المياه والكهرباء والبنية التحتية، ساعدت على الزراعة والاستثمار في المناطق البعيدة، مشيرا إلى أنّ منطقة توشكى واحدة من المناطق التي شهدت طفرات كبيرة، نتيجة ما اتخذته الدولة المصرية من استثمارات في البنية التحتية فكل ذلك كان له نتائج كبيرة وواضحة على كل قطاعات الزراعة وعلى المساحة المنزرعة بمصر بالكامل.

محصول القمح كان قبل عام 2014 لا يزيد عن 3 مليون فدان

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنّ محصول القمح كان قبل عام 2014 لا يزيد عن 3 ملايين فدان، واليوم تجاوزنا 3.6 مليون فدان، مشيرا إلى أنّ القوة التخزينية لمصر بالكامل في القمح كانت 1.5 مليون طن قبل عام 2014، والآن أصبح لدينا سعة تخزينية وصلت لـ6 ملايين طن من الأقماح بفضل الصوامع التي أُنشئت، وكانت نسبة الهدر داخل الصوامع تصل لـ20%، فكان المليون طن يضيع منه 200 طن تقريبا.