محافظ أسيوط: تقديم الدعم للمزارعين لتوريد القمح.. وخطوط ساخنة للشكاوى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لمتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح موسم 2022 للشون والصوامع، وفقاً للخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلًا عن التأكيد على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتوريد محصول القمح واستلامه منهم سواء في الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة، ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام، والذي يبلغ 403 آلاف طن، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

230 ألف فدان بإنتاجية 18 أردبا للفدان

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح تبلغ 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

وأضاف أنه تم اتخاذ خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، وسيكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول.

متابعة مستمرة لأعمال حصاد القمح

كما وجه محافظ أسيوط، مسئولي الزراعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة، والتي يبغ عددها أكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية، وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين.

ويأتي ذلك بسعر 885 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام، وعلى حسب درجة النقاء والفرز، مع فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز ومتابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح في الشون، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الاقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع.

تذليل كافة العقبات لتوريد القمح

وأكد محافظ أسيوط، على جولاته الميدانية المستمرة لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر، وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

خدمة دورية في جميع الشون والصوامع

وشدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرا إلى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح.