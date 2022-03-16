انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لضمان جودة التعليم في جامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة تحت عنوان «ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة »، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد الخطيب مقرر المؤتمر، والدكتور نبيل نور الدين والدكتور أحمد عزيز رئيسي الجامعة السابقين.

وقدم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذا المؤتمر، الذي يعتبر من المؤتمرات الهامة التي تنظمها الجامعة، نظراً لما يناقشه من موضوعات وقضايا وورش عمل لبحث إجراءات تعزيز منظومة إدارة الجودة الشاملة، وحوكمة مؤسسات التعليم العالي فى ظل إنعاكسات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الرقمية على أداء تلك المؤسسات، من أجل الانتقال الأوسع لجامعات الجيل الرابع.

صيغة مبتكرة للتعليم الجامعي

وأوضح الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يهدف إلى إعداد صياغة مبتكرة للنظام الجامعي، لتبني برامج وخطط أكاديمية تكرس لدعم مفاهيم ريادة الأعمال فى التعليم والبحث العلمي، من أجل الانتقال لجامعات الجيل الرابع والاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية، لافتاً إلى أن الجامعة تسعي باستمرار إلى ربط البحث العلمي بالقضايا المجتمع الخارجي لحل القضايا المجتمعية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، إن المؤتمر يناقش أيضاً أحد القضايا الملحة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وهي ريادة الأعمال والتنمية المهنية، واهتمام المؤسسات التعليمية ليكون لها دور هام وحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لذلك تنفذ إدارة الجامعة عدد من البرامج التعليمية والدورات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، لخلق خريج يمتلك من رأس المال الفكري والثقافي تجعله قادر على حمل راية التطوير والمساهمة في دفع عجلة التنمية.

جودة التعليم والتنمية المستدامة

ومن جانبها، أشادت الدكتورة ثناء حسن، بالجهد المبذول التي تقوم به إدارة الجامعة لتحقيق الجودة التعليمية، واستيفاء متطلبات التنيمة المستدامة باعتبارها أحد أهم الأولويات التي تنادي القيادة السياسية لتحقيق رؤية 2030، لافتة إلى أن أهم الأهداف التي تسعي هيئة ضمان الجودة لتحقيقها هو أن يتم إعتماد 80٪؜ من مؤسسات التعليم العالي بحلول عام 2030، والتحول الرقمي والرقمنة لعمليات التقدم للاعتماد.

وأكدت أن هذا لا يتم تنفيذه إلا بالتعاون الجاد والمثمر مع مؤسسات التعليم العالي، والتنسيق الفعال مع شركاء النجاح والتنمية للارتقاء بجودة التعليم بمصر وتطويره بشكل مستمر من أجل نشر ثقافة الجودة لجعلها أسلوب عمل وحياة، داعية جامعة سوهاج بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة، للتقدم للاعتماد ضمن معايير اعتماد الجامعات، بشرط أن يكون 60٪؜ من كلياتها وبرامجها معتمدة.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد الخطيب، أن هذا المؤتمر كان نتاج لعدد من الفاعليات التي تم تنفيذها، بداية من المنتدي الأول والثاني لضمان الجودة ومجموعة الأنشطة وورش العمل التي نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة، بهدف الوصول إلى جودة تعليمية متميزة تحقق الهدف المستقبلي للجامعة، وهو أن تكون ضمن جامعات الجيل الرابع، لخلق جيل جديد واعي ومسلح بالعلم والمعرفة.

وأضاف الخطيب، أن المؤتمر يناقش 4 أطروحات علمية لإستيفاء متطلبات رؤية مصر 2030، وهي الهوية والقيم والسلوك في التعليم الجامعي من أجل المواطنة وحماية الأمن القومي وبناء المجتمعات، والجامعة الريادية: القيمة المضافة لريادة الأعمال في التعليم الجامعي، جودة الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم الجامعي لإستيفاء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، إضافة إلى القيادة الرشيدة والتخطيط المبني على المعايير والمؤشرات، حجر أساس لتطوير مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تنفيذ 3 ورش عمل لمناقشة 29 ورقة بحثية في عدد من الموضوعات، وهي، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من أجل بناء إقتصاد وطني قوي، مؤسسات التعليم العالي في ظل التحول الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، القيمة المضافة للتعليم الجامعي، ودورة فى بناء الإنسان المصري، وكذلك معايير ضمان الجودة وتطوير البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم.

جدير بالذكر أن المؤتمر حضره كل من الدكتور جمال علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور أحمد شوقي زهران نائب رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى نخبة من رؤساء ونواب ووكلاء الجامعات المصرية، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي بسوهاج، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي وكلاء الوزرات بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.