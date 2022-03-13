فريق هيئة جودة التعليم يطلع على تطبيق معايير الاعتماد بجامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة اليوم الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور سعيد سيد سلام، ويضم الفريق الدكتور أحمد سعد الدين محمود والدكتور ناهد خيري فياض والدكتور هناء محمود فهمي، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية التربية الرياضية، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور رانيا مصطفى جاب الله مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور أحمد عادل الوكيل منسق الزيارة.

استيفاء معايير الجودة بجامعة كفر الشيخ

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ بأنَّه تمَّ خلال اللقاء جرى استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

جامعة كفر الشيخ تقدم سبل الدعم للكليات والمعاهد

وأضاف «دسوقي» في بيان له، أن الجامعة تقدم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دوليا.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ تسعى بكل قوة لاعتماد بعض الكليات وحصولها على الجودة، في إطار خطة تطوير الدراسة بالجامعة، حيث حصلت الجامعة مؤخرا على ترتيبات دولية كثيرة.