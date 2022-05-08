انتشار الدعسوقة في شوارع الإسكندرية.. ومعهد البحوث: حشرة نافعة «فيديو»

مع ارتفاع درجة الحرارة في الإسكندرية، غزت حشرة «الدعسوقة» كافة أحياء المحافظة، حيث كانت بكثرة على الشواطئ، حيث استقبلت المصطافين علي الشواطئ والأطفال الصغار، وهو ما آثار فزع ورعب أهالي المحافظة ورواد الشواطئ، خاصة مع تواجدها بكميات كبيرة.

انتشار حشرة الدعسوقة في الإسكندرية

حشرة الدعسوقة، تظهر كل عام في هذا التوقيت بفصل الربيع، حيث تنتشر بطول كورنيش الإسكندرية، كما تكثر في المساحات الواسعة من المناطق القريبة من البحر والحدائق العامة وبخاصة المنتزه والشلالات والنزهة، ما أدى إلى إصابة المواطنين والمصطافين حالة من الهلع بين الأهالي.

ما هي حشرة الدعسوقة

وقال معهد الدارسات العليا والبحوث التابع لجامعة الإسكندرية، في بيان بعد انتشار هذه الحشرة في المحافظة، إن هذه الحشرة التي تنتشر كل عام في هذا التوقيت وبكثرة بجميع الشوارع خاصة علي البحر، هي من رتبة الخنافس وتسمي "Ladybird" "ladybug" and "lady beetle"، والاسم العلمي لها Coccinellidoe.

مفاجأة: حشرة الدعسوقة مفيدة

وأضاف المعهد، أنه وفقاً للدراسات العلمية التي أجريت أن هذه الحشرة لا خوف منها ولا هلع كما يعتقد البعض، خاصة أنها حشرة مفيدة وليست ضارة لجسم الإنسان، فهي تساعد على تلقيح الأزهار، ومعظم أنواع الدعسوقة مفيدة للإنسان لأنها تأكل الحشرات الصغيرة.

وأوضح المعهد أن الدعسوقة حشرة غير ضارة ومفيدة ولا تسبب أي أمراض في جسم الإنسان عند الوقوف على الجسم، كما أنها تساعد في التخلص من الحشرات الصغيرة الغير نافعة، مؤكدًا علي ارتفاع درجة الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها المدينة سبب في تواجدها بكثرة.

وأكد المعهد أن سبب انتشارها في المحافظة إنها في موسم القفس حيث تم وضع البيض لها، خاصة وأنها تتغذى على الحشرات الصغيرة جدا مثل المن (Aphid)، والحشرات القشرية.