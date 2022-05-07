تحرك عاجل من «تعليم الإسكندرية» بعد شكاوى أولياء الأمور من امتحان العربي

اشتكى عدد من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس إدارة المنتزه التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الإسكندرية، من ورقة امتحان مادة اللغة العربية، موضحين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: «الورقة مليانة بشكل كتير جداً كان ممكن يزودوا عدد ورق الأسئلة ويخلوا فيها مساحات فاصلة عشان راحة عين الطلاب ويقدروا يقروا الأسئلة بسهولة».

علق شريف فتحي، مدير إدارة المنتزه التعليمية على ما أثاره أولياء الأمور بشأن امتحان مادة اللغة العربية، قائلاً: «أجريت مسح شامل لنتيجة الطلاب في المادة ووجدت أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب مبشرة للغاية وعلى الرغم من ذلك وجهت أيضاً بمراجعة الطلاب في عملية التصحيح».

مادة اللغة العربية بها العديد من الأفرع

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن» أنه تم توجيه جميع المدارس التابعة للإدارة بضرورة مراعاة هذه الأمور في الامتحانات المقبلة، مؤكداً أن مادة اللغة العربية بها العديد من الأفرع والتي تستلزم تغطيتها بشكل جيد كالتعبير والقراءة والنصوص والبلاغة والنحو.

وأوضح شريف فتحي أن الوزارة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن المادة «كبيرة مش أكتر وفيها أفرع كتير»، مشيراً إلى أن الورقة الامتحانية خالية من أخطاء لغوية أو نحوية ولا يوجد بها أي خطأ في الترقيم أو كلمات غير واضحة من الطباعة.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وضعت جميعها وفق مجموعة من المواصفات الفنية التي أعلنت عنها الوزارة، وتهدف إلى قياس جميع مستويات الطلاب لذلك تتنوع الأسئلة بين السهل والصعب.

تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا

ولفت مدير إدارة المنتزه التعليمية، إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة في أول أيامها، مؤكداً أنه تم تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السما لهم بدخول اللجنة الامتحانية.