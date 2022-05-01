«الإسكندرية» تستعد بشواطئ مجانية مجهزة لاستقبال المصريين في عيد الفطر

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة انتهت من جميع الاستعدادت لاستقبال الضيوف والزوار من كل محافظات مصر، لافتا إلى أن الإسكندرية تعتبر من أهم المقاصد للمصريين في عيد الفطر وعيد الأضحى وشم النسيم، ويستمر الصيف لمدة 5 أشهر.

انتهاء الاستعدادت لاستقبال زوار الإسكندرية في العيد

وأوضح «الشريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع على الفضائية الأولي من التلفزيون المصري، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات بمحافظة الإسكندرية أعلنت الانتهاء من استعدادها لاستقبال موسم عيد الفطر منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن السلع الغذائية الاستراتيجية والمواد التموينية متوفرة بشكل كاف في جميع المحال وسلاسل السوبر ماركت، وكذلك المستشفيات والإسعاف في حالة جاهزية كاملة.

وأشار «الشريف» إلى أن الشواطئ والكافيهات والمطاعم مستعدة لاستقبال الزوار وانتهت عمليات التطوير والإصلاح بشكل كامل، وجرى افتتاح شاطئ كبير مجاني في منقطة الأنفوشي في الغرب بالتوازي مع الشاطئ المجاني في المندرة في شرق الإسكندرية، لتخفيف الزحام والتكدس على المصطفيين، لافتا إلى أن الشواطئ المجانية تتضمن أماكن مخصصة لنزول ذوى الهمم للبحر، ويسع الشاطئ المجاني 1000 أسرة يوميا ومدعم بالكراسي والشماسي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس وكل مايحتاجه المواطن بشكل مجاني.

64 شاطئ منخفض السعر للمصريين في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية أن منطقة القلعة كان بها عمليات تطوير خاصة بحماية الشواطئ لمواجهة ظاهرة النحر البحرية، وانتهى فريق العمل من تنفيذها بشكل كامل، موضحا أن الإسكندرية لديها 6 شواطئ أخرى سعر دخول الفرد إليها 5 جنيهات فقط، إضافة بـ58 شاطئا تتراوح أسعارها من 10 إلى 25 جنيها على أقصى تقدير، وجميع الشواطئ تدعم نقاط الإنقاذ والإسعاف «الأسعار في متناول المواطن البسيط، وأكدنا على المسؤولين على الشواطئ مراعاة ذلك».