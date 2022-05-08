استشاري مناعة: أعراض الإصابة بكورونا أصبحت أقل حدة.. وأوميكرون لا يتطلب أشعة

أوضح الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقًا أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت أقل كثيرًا في شدتها من السلالات القديمة، حيث كانت تستهدف السلالات القديمة رئة المصاب وهو ما ينتج عنه التهاب رئوي شديد، أما الآن فمعظم الإصابات فهي من سلالة الأميكرون، وهي تتميز بأعراض شبيه بأعراض البرد، مثل سيلان الأنف واحتقان الحلق وكحة بسيطة ولم تسجل الصحة إصابات جديدة بالرئة.

كشف الإصابة بأوميكرون لم يعد يتطلب فحصا بالأشعة والتحاليل

وأضاف عقبة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، في برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز» أن كشف الإصابة بالمتحور أوميكرون لم يعد يتطلب فحص بالآشعة والتحاليل إلا في حالات كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة او العاملين بالقطاع الصحي، وأشاد بدور الدولة في توفير اللقاحات لكل المصريين وتطعيم أكثر من 35 مليون شخص بالجرعتين حتى اليوم، وهو ما نتج عنه انخفاض الإصابات.

عقبة: كورونا زادت وعي المواطنين بسبل الوقاية

وشدد رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقًا على ضرورة حصول المواطنين على الجرعة الثالثة التنشيطية، حيث أنها تعمل على زيادة الأجسام المضادة وإستقرارها، وتمنع الإصابات، موضحًا أن جائحة كورونا زادت من وعي المواطنين بضرورة أخذ سبل الوقاية، وهي واحدة من أهم مكتسبات الجائحة التي يجب المحافظة عليها.

وتابع عقبة أن أساليب الوقاية مثل التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة وتغطية الأنف والفم عند العطس أو الكحة بالمنديل الورقي والتخلص منه بشكل آمن أمور مهمة حتي لا ينشر العدوي بين الآخرين، ولابد أن تكون جزء من عاداتنا اليومية ليس فقط للحماية من كورونا لكن من أمراض أخرى مثل الانفلونزا والنزلة المعوية.