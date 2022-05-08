4 تطبيقات طبية رقمية بمصر: استشارة تأمين صحي وتوعية عن كورونا (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد حول تطبيقات الصحة الرقمية في مصر، إذ أطلقت مصر في 2020 مبادرة «اطمن» لتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد.

وبلغ عدد الاستشارات الطبية ضمن تلك المبادرة المقدمة مجانًا وعن بُعد قرابة 14 ألف استشارة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال عام.

14 ألف استشارة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال عام

كما دشنت مصر في 2020 تطبيق الهاتف المحمول صحة مصر -البرنامج الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

تدشين تطبيقات «اطمن وصحة مصر وEgypt Health Passport وCare Connect»

وكذلك جرى تدشين تطبيق Egypt Health Passport لتوضيح موقف المُسجلين من المصريين والأجانب بمنظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية، ممن تلقوا جرعات التطعيم، والمواعيد المحددة لكل جرعة.

وفي سبيل تسهيل التواصل بين العاملين بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، أُطلقت أول منصة تفاعلية رقمية «Care Connect» في 2021، وغير ذلك الكثير من جهود رقمنة الخدمات الصحية.