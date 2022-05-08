رؤساء الجامعات: استمرار تطبيق إجراءات كورونا خلال امتحانات التيرم الثاني 

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021 - 2022، المقرر انطلاقها، خلال الشهر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أبرزها تأكيد تطبيق قرارات الامتحانات فيما يتعلق بالتأجيل للطلاب المصابين بالمرض.

امتحانات الجامعات 2021

وقال الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة امتحانات الجامعات 2022، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الوزارية بشأن منع دخول غير المطعمين من الامتحانات، وكذلك الحق في التأجيل لمن هم مصابين بالمرض، لافتا إلى أنّ الجامعة تجري استعداداتها حيث من المقرر أن تنطلق أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2022، خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا تامًا مع الجامعات لمواجهة أي أزمات تتعلق بالامتحانات.

تطبيق إجراءات كورونا

وشدد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022، أبرزها تأكيد ضرورة الحصول على اللقاح، وكذلك الحق لمن يثبت إصابتهم بالمرض التأجيل وفقاً للإجراءت والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

من جهته، أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني مطلع شهر يونيو المقبل مع استمرار تطبيق إجراءات كورونا.