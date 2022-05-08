وزير التربية والتعليم يكشف موقف «مصابي كورونا» من أداء الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم وطبيعي في جميع المحافظات، دون وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وزير التربية والتعليم: تأجيل الامتحانات للمصابين

وكشف وزير التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا من أداء الامتحانات، قائلا: «الطلاب المصابين بفيروس كورونا ستؤجل امتحاناتهم للدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وقت عقد الامتحانات»، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وزير التربية والتعليم: حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه شدد على جميع المديريات التعليمية بضرورة حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان الامتحانية، لمنع الزحام أمام اللجان، وللحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب أثناء سير الامتحانات، منوها إلى أن جميع الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين، وذلك للارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

التعليم تحدد تعليمات عاجلة لحماية الطلاب من كورونا

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات العاجلة من أجل حماية الطلاب من فيروس كورونا وقت الامتحانات، والتي جاءت كالتالي:

1- تعقيم وتطهير اللجان يوميا قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

2- إلزام الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

3- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصى 16 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار كورونا.

4- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

5- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

6- حظر وجود الباعة الجائلين في محيط اللجان الامتحانية.

7- منع وجود أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب كورونا.