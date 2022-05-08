الأسد من «طهران»: علاقتنا بإيران منعت إسرائيل من بسط نفوذها على المنطقة

أفادت شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس السوري بشار الأسد، قال خلال لقائه بالمرشد الإيراني في طهران، إنّ العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا، منعت الكيان الصهيوني من بسط سيطرته على المنطقة، دون وجود أي تفاصيل.

لقاء خامنئي والأسد

وذكر موقع «نور نيوز» الإيراني، في وقت سابق، أنّ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، التقيا الرئيس السوري بشار الأسد في طهران صباح اليوم.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة من نوعها التي يزور فيها الرئيس بشار الأسد، طهران، حيث سبق وذهب إلى إيران عام 2011 وكذلك في 2018.